«Газпром» приготовился стать крупнейшими налогоплательщиком России

«Газпром» заявил, что станет крупнейшим налогоплательщиком в России

«Газпром» выплатит рекордные пять триллионов рублей налогов по итогам этого года, став крупнейшим налогоплательщиком в России. Об этом заявил начальник департамента компании Карен Оганян, пишет «Интерфакс».

Он также рассказал, что налоговые поступления от «Газпрома» в бюджет Санкт-Петербурга составят одну пятую часть доходов города. В 2021 году совокупные налоговые платежи компании были 3,31 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин готовится ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года изымать у «Газпрома» дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Собрание акционеров «Газпрома» в сентябре утвердило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие из расчета 51,03 рубля на акцию. Всего на выплату направят половину чистой прибыли в размере 1,208 триллиона рублей, что является рекордом для российского рынка.