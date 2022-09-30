Акции «Газпрома» выросли на фоне сообщения о выплате рекордных дивидендов

«Газпром» утвердил выплату дивидендов за первое полугодие в размер 1,2 триллиона рублей

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие из расчета 51,03 рубля на акцию.

Всего на выплату направят половину чистой прибыли в размере 1,208 триллиона рублей, что станет рекордом для российского рынка. «Газпром» выплачивает промежуточные дивиденды впервые в своей истории. Дивиденды будут выплачены до 24 октября номинальным держателям и профессиональными участниками рынка. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — до 15 ноября.

На этом фоне акции «Газпрома» выросли на 5,41 процента, до 238,72 рубля за бумагу. Однако в начали торгов ценные бумаги падали более чем на 16 процентов (до 189,42 рубля за бумагу). На момент написания новости акции стоили 218,22 рубля за бумагу (минус 3,65 процента).

Ранее сообщалось, что Минфин хочет ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года изымать у «Газпрома» дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).