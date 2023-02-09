«Газпром» вывели из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Госдума вывела «Газпром» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который выводит «Газпром» и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), пишет РИА Новости.

Мера будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Осенью ставку налога на прибыль экспортеров СПГ повысили с 20 до 34 процентов на 2023-2025 годы. Сборы выросли для компаний, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Согласно документу, повышенный налог теперь будут уплачивать только компании-пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ, или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года. «Газпром» и его «дочки» к этим категориям не относятся.

В середине июля 2022 года президент страны Владимир Путин увеличил налоги для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей. В результате по итогам года компания стала крупнейшим налогоплательщиком России с результатом около пяти триллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025-го компании придется выплачивать дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).