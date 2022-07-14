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Путин обязал «Газпром» заплатить в бюджет более триллиона рублей

Путин увеличил налог для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей за три месяца за счет надбавки к налогу. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года. Теперь компания обязана отдать эти средства в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе.

По оценкам экспертов, дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.

30 июня стало известно, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акции «Газпрома» упали из-за этого на треть

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Марина Совина
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