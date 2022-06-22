Минфин предложил дополнительно изъять у «Газпрома» сотни миллиардов рублей

Минфин предложил увеличить НДПИ для «Газпрома» на 416 миллиардов рублей

Минфин предложил внести поправки в статью 343 Налогового кодекса о порядке исчисления и уплаты налога, тогда сумма налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» увеличится на дополнительные 416 миллиардов рублей, пишет РБК.

Речь идет о единовременном, а не постоянном изъятии сотен миллиардов рублей. Ввести надбавку к НДПИ могут с 1 сентября по 30 ноября этого года. Доплачивать придется «при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям».

Минфин заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе. По данным «Коммерсанта», документ прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности, и, скорее всего, его одобрят. Ранее «Газпром» сообщил о планах выплатить рекордные за всю историю дивиденды. Окончательное решение по этому поводу будет принято на общем собрании 30 июня.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка отметил, что дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей, а дивидендные выплаты — на 161 миллиарда.

Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании. В ведомстве объяснили, что «Газпрому» нужны ресурсы на газификацию страны, а это «затратная тема», поэтому в вопросе с налогами для монополии «нужно быть очень аккуратными».