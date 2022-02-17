Названы лидирующие по уплате налогов российские регионы

В России за 2021 год было собрано 28,53 триллиона рублей налогов и сборов, это на 35,8 процента больше, чем в 2020 году. В федеральный бюджет из этой суммы поступило 15,88 триллиона рублей. При этом почти половина из них (47,6 процента) приходится на шесть регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В лидерах оказалась Москва (16,8 процента), Ханты-Мансийский (14,4) и Ямало-Ненецкий (6,7) автономные округа, Санкт-Петербург (5 процентов), Московская область (4,8). Меньше всего налогов уплачено в Ингушетии (0,02), Еврейской автономной области (0,03), Туве (0,03), Калмыкии (0,04) и республике Алтай (0,04 процента).

Наибольшие сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, в федеральный бюджет ушло 7,24 триллиона рублей, 98 миллиардов направлено в бюджеты регионов. На втором месте налог на прибыль (1,55 триллиона в федеральный бюджет, 4,53 триллиона регионам), далее следуют НДС, НДФЛ, налог на имущество, Налог на дополнительный доход от добычи (НДД) и региональная часть акцизов.

В Минфине пояснили, что нефтегазовые доходы, а именно НДПИ, НДД и экспортные пошлины, значительно выросли благодаря ценам на нефть, а также в силу внутреннего спроса, укрепления экономики и роста прибыли в ряде секторов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России не планирует повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы.

Также Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании. В ведомстве объяснили, что «Газпрому» нужны ресурсы на газификацию страны, а это «затратная тема», поэтому в вопросе с налогами для монополии «нужно быть очень аккуратными».

