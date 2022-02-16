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Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в России

Минфин России не планирует повышать НДФЛ в ближайшие годы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство финансов России не планирует повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы, передает ТАСС слова главы ведомства Антона Силуанова.

Комментируя вопрос о возможных изменениях в области прогрессивного налога на прибыль, он отметил, что обсуждений в этом году не ожидается. «Я думаю, что в этом году точно нет. Потому что для этого нужно подготовить законодательство, такое законодательство вступает в силу начиная с нового бюджетного года», — отметил Силуанов.

Также Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании. В ведомстве объяснили, что «Газпрому» нужны ресурсы на газификацию страны, а это «затратная тема», поэтому в вопросе с налогами для монополии «нужно быть очень аккуратными».

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Министр также добавил, что вопрос «налога на дивиденды» (стимулирования компаний больше вкладывать в экономику, чем платить акционерам) пока не обсуждается в активном режиме.

Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную — 15 вместо 13 процентов — ставку НДФЛ платят люди, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, но только с суммы превышения. По итогам 2021 года богатые россияне заплатили в бюджет 636,4 миллиарда рублей по такой ставке.

Минфин планировал собрать в первый год действия новых правил 60 миллиардов, реальные платежи превысили ожидания на 38 процентов.

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Платон Щукин
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