Богатые россияне заплатили неожиданно много налогов

По итогам 2021 года богатые россияне, у которых ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для части доходов, превышающих пять миллионов рублей, составляет 15, а не 13 процентов, заплатили в бюджет 636,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК.

Таким образом, реальные дополнительные сборы за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 миллиарда рублей. Этот результат стал неожиданностью для властей. Минфин планировал собрать в первый год действия новых правил 60 миллиардов, так что реальные платежи превысили ожидания сразу на 38 процентов.

В 2022-2024 годах ведомство заложило в закон о бюджете сборы в размере 79-90 миллиардов рублей. Не исключено, что весной после уточненного макропрогноза Минэкономразвития оценки скорректируют. Глава Минфина Антон Силуанов в конце 2021 года, объясняя уровень сборов, заметил, что экономика восстанавливается быстрыми темпами, и доходы богатых людей растут.

Директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников уверен, что итоговая сумма дополнительных доходов в 2021 году окажется выше. Пересчет возможен после того, как ФНС объединит все доходы граждан от дивидендов, процентов, операций с ценными бумагами. В совокупности они могут превысить пять миллионов рублей, и доплатить налог с них придется осенью по отдельному уведомлению налоговой службы.

Больше всех в абсолютных значениях доплатили москвичи — 44,47 миллиарда рублей. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область, Челябинская область, Свердловская область, Татарстан, Дагестан, Краснодарский край, Мурманская и Самарская области. Налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличила общие сборы НДФЛ на 1,7 процента, до 4,9 триллиона рублей.

Инициатором повышения налогов для богатых россиян стал президент страны Владимир Путин. Собранные таким образом деньги, согласно его предложению, направляются на лечение детей с редкими орфанными заболеваниями. Речь идет о болезнях, затрагивающих небольшую часть популяции.



