Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в 2022 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022-2024 годах Минфин не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). Его слова передает «Интерфакс».

«Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышение ставок: будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — прокомментировал Силуанов. При этом министр добавил, что решение увеличить ставку НДФЛ при доходах свыше пяти миллионов рублей в год до 15 процентов полностью себя оправдало.

«Эти два процентных пункта к 13 процентам, которые были введены, они позволят собрать в этом году порядка 80 миллиардов рублей — это хороший ресурс, планировали 60 миллиардов рублей. […] Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — сообщил глава Министерства. Эти поступления в бюджет, напомнил Силуанов, идут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Ранее в декабре Силуанов призвал отечественные компании не пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят другим государствам. Министр комментировал международную фискальную реформу Pillar 2, которая устанавливает 15-процентную ставку налога на прибыль для международных холдингов. Когда механизм начнет действовать, российский бизнес, который на родине пользуется налоговыми льготами, но зарегистрирован в иностранных офшорах, будет доплачивать разницу двух ставок налога в чужих юрисдикциях. Силуанов заявил, что эти деньги должны идти в казну России, и компаниям следует перерегистрироваться на родине.