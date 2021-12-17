Российский бизнес попросили не платить налоги другим странам

Министр финансов России Антон Силуанов попросил отечественные компании не пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят другим государствам, пишет РИА Новости. По его мнению, логичнее отдавать эти деньги в российскую казну.

Силуанов комментировал проблему, которая может возникнуть при внедрении нового фискального механизма Pillar 2, созданного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при участии 131 страны. Реформа устанавливает 15-процентную ставку налога на прибыль для международных холдингов. Таким образом, российские компании, которые на родине пользуются налоговыми льготами и платят меньше указанной доли, однако зарегистрированы в иностранных офшорах, будут доплачивать разницу двух ставок налога в чужих юрисдикциях. Министр призвал не допускать таких ситуаций.

«Надо с вами договориться, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России, чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция», — заявил Силуанов. Вместе с тем министр одобрительно отозвался о реформе и общей 15-процентной ставке, так как она «исключит различные низконалоговые гавани» и упорядочит налогообложение дивидендов, процентов и роялти.

Силуанов также напомнил представителям бизнеса, что в России уже созданы необходимые условия для перевода бизнеса из зарубежных офшоров в специальные налоговые режимы внутри России. Ранее власти также планировали снизить налог на прибыль компаний до 5 процентах в «русских офшорах» (Калининград и Владивосток), однако отказались от этой идеи, чтобы не противоречить глобальной реформе.

