Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский бизнес попросили не платить налоги другим странам

Министр финансов Силуанов призвал российские компании не пополнять казну других государств

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов попросил отечественные компании не пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят другим государствам, пишет РИА Новости. По его мнению, логичнее отдавать эти деньги в российскую казну.

Материалы по теме:
«Нелегальных майнеров придется сажать» Что будет с добычей криптовалют в России?
«Нелегальных майнеров придется сажать»Что будет с добычей криптовалют в России?
15 декабря
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
00:00

Силуанов комментировал проблему, которая может возникнуть при внедрении нового фискального механизма Pillar 2, созданного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при участии 131 страны. Реформа устанавливает 15-процентную ставку налога на прибыль для международных холдингов. Таким образом, российские компании, которые на родине пользуются налоговыми льготами и платят меньше указанной доли, однако зарегистрированы в иностранных офшорах, будут доплачивать разницу двух ставок налога в чужих юрисдикциях. Министр призвал не допускать таких ситуаций.

«Надо с вами договориться, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России, чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция», — заявил Силуанов. Вместе с тем министр одобрительно отозвался о реформе и общей 15-процентной ставке, так как она «исключит различные низконалоговые гавани» и упорядочит налогообложение дивидендов, процентов и роялти.

Силуанов также напомнил представителям бизнеса, что в России уже созданы необходимые условия для перевода бизнеса из зарубежных офшоров в специальные налоговые режимы внутри России. Ранее власти также планировали снизить налог на прибыль компаний до 5 процентах в «русских офшорах» (Калининград и Владивосток), однако отказались от этой идеи, чтобы не противоречить глобальной реформе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента
Раскрыт секрет заклепок на джинсах
Появились подробности пожара на петербургской верфи
«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными
Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей
ФСБ поймала полицейского с мефедроном
Депутат Европарламента назвал Крым частью России
Звезда «Ликвидации» пожаловался на неубранный снег в Москве
Адвокат оценил правомерность действий отрегулировавшего движение авто москвича
Авраам Руссо подаcт заявление в полицию на Иосифа Пригожина
Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире
Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter