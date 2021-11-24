Россия под давлением отказалась от снижения налога в «русских офшорах»

Министерство финансов России намерено отказаться от идеи снижения налога на прибыль до пяти процентов для резидентов так называемых «русских офшоров» — специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Алексея Сазанова пишут «Ведомости».

По его словам, проблема в том, что Россия присоединилась к глобальным инициативам налогообложения (Two-Pillar Solution), а они такой инициативе противоречат. Как объяснила партнер EY Марина Белякова, под давлением этого обстоятельства лучше не пытаться вводить льготы, которые могут скомпрометировать страну.

В России дивиденды в общем случае облагаются по ставке 13 процентов, при соблюдении определенных условий она опускается до нуля. Минфин задумал снизить до 5 процентов ставку на дивиденды и ставку на все остальные доходы. Однако механизм Pillar 2 предполагает, что эффективная ставка уплаты налога на прибыль должна составлять 15 процентов.

Таким образом, резиденту САР, выплатившему налоги по ставке 5 процентов, могли через головную компанию доначислить налог в другой стране. И в этом случае не имеет смысла сама льгота, а кроме того, страна, выдавшая ее, выглядит нарушителем.

В нынешнем виде законопроект об условиях в САР для международных холдингов предусматривает другие изменения. В том числе ужесточится стоимость входа — инвестиции в размере 300 миллионов рублей в строительство инфраструктуры в регионе в течение трех лет и аренда офиса в 100 квадратных метров с числом сотрудников не менее 15-ти.

Это уже второе изменение в проекте, на которое российские власти идут из-за международных правил. Ранее стало известно, что в «офшоры» могут допустить не только международные компании с российскими корнями (делается для их возвращения в страну), но и нынешних резидентов. В противном случае Россия может получить статус вредоносной юрисдикции (harmful tax regime)