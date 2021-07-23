Крупнейшие российские компании захотели в «домашние офшоры»

Крупнейшие российские компании захотели зарегистрироваться в отечественных специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект предложений бизнеса к поправкам в закон о «российских офшорах».

Среди корпораций, рассматривающих возможность регистрации в САР, представители энергетического, металлургического, банковского секторов: «Газпром», «Газпром нефть», «Алроса», «Северсталь», Сбер, ВТБ. Все они выступают за корректировку режима работы в «домашних офшорах», их предложения поддерживает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Компании предлагают распространить освобождение от налога на прибыль в России на зарубежные добывающие предприятия, работающие по соглашению о разделе продукции (СРП), а также снизить минимальный требуемый объем инвестиций от собственников, нормативы по количеству сотрудников и площади офиса на территории САР.

Материалы по теме Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

Также крупный бизнес выступает за применение ставки в 10 процентов налога на прибыль не только к доходам, полученным от зарегистрированных в САР международных холдинговых компаний (официальный статус резидентов), но и на дивиденды от них. Наконец, порог по участию в капитале компании, претендующей на регистрацию в САР, предлагается снизить с нынешних 100 до 50 процентов.

Указанными льготами предлагается дополнить нововведения, инициированные Минфином. Согласно им, ставка налога на прибыль у источника при выводе капитала за рубеж может быть снижена со стандартных 15 до 10 процентов. В обмен к резидентам САР ужесточатся требования по инвестициям в инфраструктуру САР — не менее 300 миллионов рублей за два года, площади офиса и численности персонала — не менее 100 квадратных метров и 15 человек.

Закон о САР был принят в России в 2018 году. Специальные районы появились на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. С тех пор условия для резидентов неоднократно менялись, однако реальный интерес со стороны бизнеса возник после пересмотра условий основных соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) и повышения ставки налога на дивиденды и проценты у источника с пяти до 15 процентов.

