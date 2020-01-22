С начала года в России появился новый офшор: власти Удмуртии ввели сниженную налоговую ставку для предпринимателей, впервые зарегистрировавших бизнес в регионе и работающих по упрощенной системе налогообложения. Об этом говорится в письме АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первый год такие бизнесмены будут платить один процент от оборота, а во второй — три процента. Это позволит им сократить налоговую нагрузку в шесть и два раза соответственно.

Если предприниматели выбрали систему «доходы, уменьшенные на величину расходов», то величина ставки два налоговых периода будет составлять пять процентов. Такое решение сокращает налоги в три раза.

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Вид деятельности для получения льготы значения не имеет, рассчитывать на нее могут как компании, так и индивидуальные предприниматели в текущем или следующем году. Как отмечается в письме, фактически переводить бизнес из другого региона не требуется, достаточно найти помещение и сделать его юридическим адресом.

Также не смогут получить льготу компании, которые уже зарегистрированы или ранее были зарегистрированы на территории республики. То есть нельзя поменять юридический адрес на другой регион, а потом вернуться в Удмуртию и получить льготу. После 2022 года политику сниженной ставки доходов могут продлить, если нынешний режим даст положительный эффект.

Офшором называется страна или территория, где применяются особые условия ведения бизнеса, в первую очередь речь идет о значительно более низких или нулевых налогах.

В России офшорные зоны создаются под названием «специальные административные районы». Так, в Калининграде он действует на острове Октябрьский, а в Приморье – на острове Русский. Для регистрации в них необходимо выполнить ряд требований. Ставка налогообложения составляет от нуля до пяти процентов, в зависимости от ситуации.

Упрощенная система налогообложения — налоговый режим, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

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