Британские офшоры отказались прятать деньги россиян

Британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси — отказались прятать деньги россиян и решили в 2020 году выдавать данные об их счетах и активах в рамках системы автоматического обмена финансовой информацией. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официальные списки.

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В 2019-м Великобритания без объявления причин решила исключить Россию из списка стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В Москве ответили симметрично и отказались предоставлять аналогичную информацию британской стороне.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что если британские офшоры в 2020 году действительно передадут российского стороне финансовую информацию, Москва вернет Мэн, Гернси и Джерси в список автоматического обмена.

Решение британских офшоров важно для России с точки зрения борьбы с уходом от налогов и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года для россиян смягчили требования по репатриации валютной выручки — они могут зачислять средства от нерезидентов напрямую в иностранные банки. Однако банк должен находиться на территории государства, входящего в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и участвующего в автообмене. Таким образом, льгота не распространяется на острова Мэн, Гернси и Джерси. Владельцы активов на этих территориях по-прежнему должны уведомлять налоговые органы о движении средств по счетам.

Автоматический обмен налоговой информацией между станами осуществляется по Единому стандарту отчетности (CRS). Россия присоединилась к международным соглашениям об автообмене в 2018 году.

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