Россия спрячет британцев от их налоговой службы

Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях. Федеральная налоговая служба (ФНС) вывела королевство из списка стран, имеющих на это право, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Из нового перечня пропали не только Великобритания, но и ее отдельные административные единицы — острова Мэн, Гернси и Джерси. Теперь в нем остались только 88 стран и территорий.

Решение ФНС стало ответом на аналогичные действия Великобритании. В марте Лондон без объяснения причин исключил Россию из списка для автоматического обмена информацией. Позднее налоговая служба королевства объяснила, что не может раскрыть повод для такого решения, поскольку это нанесет ущерб международным отношениям страны.

По мнению экспертов, британские власти таким образом хотели привлечь богатых российских граждан, которые не хотят раскрывать свои состояния российским налоговикам. В настоящее время Великобритания остается в тройке самых популярных стран, где россияне держат свои счета, если судить по их количеству. Таким образом, отмечают аналитики, у богатых россиян появился дополнительный повод выбрать для места пребывания Британию.

В то же время держателям вкладов в британских банках придется каждый год предоставлять отчеты российским налоговым органам о движении своих средств вне зависимости от суммы. На эти счета нельзя будет зачислять средства от продажи недвижимости, получать на них кредиты, выигрыши или доход от продажи ценных бумаг, которые не прошли процедуру листинга. От этих мер с 2020 года будут освобождены владельцы счетов в тех 88 странах, с которыми Россия по-прежнему обменивается информацией.

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