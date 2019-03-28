Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России подтвердили информацию о том, что Великобритания с 2019 года не будет автоматически обмениваться с Россией налоговой информацией. Эта информация позволяет отслеживать данные о россиянах, имеющих активы за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФНС пояснили, что обмен финансовой информацией по запросам продолжается. «Между ФНС России и HMRC (британская налоговая служба — прим. «Ленты.ру») налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbC-reporting) в соответствии с многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах», — заявили в пресс-службе.

Комментируя информацию о решении Великобритании, в ведомстве отметили, что любое государство имеет право присоединяться или не присоединяться к автоматическому обмену налоговой информацией.

Ранее 28 марта стало известно, что Великобритания не внесла Россию в перечень стран для автоматического обмена информацией в 2019 году. Об этом сообщается и на сайте британского правительства, однако на странице указано, что список в последний раз обновлялся 20 декабря 2017 года.

Согласно данным на сайте Организации экономического сотрудничества и развития, Россия и Великобритания все еще осуществляют автоматические обмены информацией. Британия внесена ФНС в список стран, с которыми Россия производит автоматический обмен финансовыми данными.

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