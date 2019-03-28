Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Британская налоговая служба (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми автоматически обменивается налоговой информацией. Это означает, что теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) не сможет без запросов в местные компетентные органы отследить данные за 2018 год о россиянах, имеющих активы в Великобритании. Об этом пишет The Bell.

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Россия была включена в список стран, с которыми Великобритания осуществляет обмен налоговой информацией по Единому стандарту отчетности (CRS), в 2018 году, однако уже в 2019-м ее в списке не оказалось. «Россия не является страной автообмена в 2019 году», — говорится в документе.

Как отмечает издание, в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessing LLP факт исключения России из списка подтвердили в HMRC.

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.

В марте 2019 года ФНС подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. В отчете помимо имени владельца и номера счета раскрывается его баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и т.д. В налоговой службе систему назвали «совершенно новым уровнем налоговой прозрачности».

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