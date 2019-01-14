Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина.

Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Также с отмыванием денег будут бороться представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

Спецгруппа будет в первую очередь следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

Джавид заявил, что с «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы "грязными" деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах.

МВД Великобритании планирует выделить спецгруппе 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

В сентябре прошлого года сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег. В частности, было заявлено о расследовании происхождения более 30 миллиардов долларов, которые через эстонский Danske Bank прошли в Европу из России и стран СНГ.

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