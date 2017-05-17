Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 января 2016 года по 31 марта нынешнего года выявила незаконный вывод средств из России на 326 миллиардов рублей. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФТС, с 2013 по 2015 год вывод капитала из страны достиг 1,2 триллиона рублей. Незаконное перечисление средств на счета нерезидентов в первом квартале 2017 года составило 2,7 миллиарда рублей.

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Кроме того, ФТС раскрыла незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) либо через границу России странами — членами Таможенного союза товаров на 9,6 миллиарда рублей.

В марте The Guardian писала о том, что почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов.

В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в прошлом году упал почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.