ЦБ зафиксировал четырехкратное сокращение оттока капитала в 2016 году

Чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 17 января, сообщил ЦБ.

«Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором», — поясняетcя в материалах регулятора. Положительное сальдо платежного баланса России в прошлом году составило 22,2 миллиарда долларов и было значительно ниже уровня предыдущего (69 миллиардов).

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«Текущий счет платежного баланса России сформировался под влиянием замедления темпов снижения экспорта товаров в условиях восстановления мировых сырьевых цен при стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита баланса услуг и оплаты труда», — подчеркивают эксперты.

В октябре 2016 года стало известно, что расчетам Минэкономразвития приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года. В течение ближайших лет отток будет постепенно снижаться.

11 октября министр экономического развития Максим Орешкин, который занимал тогда пост замглавы Минфина, заявил, что не исключает нулевого оттока капитала из России в 2016 году.

В 2015 году ЦБ оценил чистый вывоз капитала в 57,5 миллиарда долларов.