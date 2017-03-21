СМИ рассказали о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Операцию называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в нее замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.

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Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. Они считают, что «деньги, очевидно, были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах.

В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в прошлом году упал почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.