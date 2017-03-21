В МВД прокомментировали сообщения о выводе капитала через британские банки

Банки Великобритании являются тихой гаванью для капиталов криминального происхождения, и Министерство внутренних дел России не раз обращало на это внимание западных коллег. Об этом во вторник, 21 марта, замглавы российского ведомства Игорь Зубов заявил РИА Новости.
«Это (сообщения в СМИ о выводе денег из России через британские банки — прим. «Ленты.ру») свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», — считает Зубов.
Ранее в тот же день The Guardian стало известно, что через 17 ведущих банков Великобритании прошли почти 740 миллионов долларов в рамках международной операции по отмыванию денег из России. Схему называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в ней замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.
По данным The Guardian, средства выводились в том числе через HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Следователи выясняют, почему кредитные учреждения не остановили сомнительные платежи. Они считают, что деньги имеют криминальное происхождение.