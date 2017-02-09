Объем нелегального вывода денег из России упал в 2,5 раза

Объем нелегально выведенных из России денег в 2016 году сократился в 2,5 раза, до 190 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 9 февраля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Reuters.

Борьба с сомнительными операциями приносит свои результаты, и уже несколько лет их объем сокращается, отметила она. «Но это не означает, что не появляются все время новые схемы, даже более дерзкие схемы, для нас очень важно эту работу продолжать, и мы будем приоритетное внимание обращать на выявление новых схем и новых операций», — сказала Набиуллина.

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Проблемой для Банка России остается обналичивание денежных средств через счета и карты физических лиц. «Есть здесь сложности идентификации, как выделить в громадном объеме операций с физлицами зарплатные проекты, страховые выплаты», — признала она. В ЦБ понимают, что борьба с серыми схемами — это регуляторная нагрузка на банки, и она несет дополнительные издержки. Набиуллина пообещала сделать такие процессы менее затратными для кредитных организаций, проводя разъяснительную работу.

В начале месяца газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах. В июле прошлого года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.