СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов

В России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Схема реализуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключение мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, который соглашается с его требованием.

Материалы по теме Как убегают деньги Схемы вывода капитала из России

Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП. «Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — заключает издание.

В ЦБ знают о существовании проблемы, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. По оценке Банка России, в 2016 году с помощью этой схемы за рубеж было выведено около 16 миллиардов рублей, или более 10 процентов от всего объема выявленных сомнительных операций за год. «Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы — прим. «Ленты.ру») на сумму более 37 миллиардов рублей. Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отмечает издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах. В июле прошлого года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии сообщил, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.