Лондонский суд признал бывших сотрудников «Открытия» виновными в мошенничестве

Высокий суд Лондона признал бывшего сотрудника группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании Threadneedle Asset Management Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что незаконные сделки с аргентинскими долговыми бумагами позволили Урумову и Герсамии присвоить более чем 100 миллионов долларов «Открытия».

Урумов также был признан виновным в выводе на офшорные счета свыше 30 миллионов долларов.

«Мы удовлетворены четким и однозначным решением присяжных. Три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денег, что позволило нам восстановить активы на сумму более 100 миллионов долларов и заморозить еще часть активов. С самого начала "Открытие" заявляло, что мы будет предпринимать все необходимые меры, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодняшнее решение суда, а также вынесение приговора, которое состоится в пятницу, 27 января, завершит уголовный процесс против Урумова и его сообщников. В то же время, мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова — судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег начнется там в ближайшее время», — заявил председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан.

Он подчеркнул, что «Открытие» продолжает работу по взысканию активов. «Мы по-прежнему уверены, что сможем добиться их максимального восстановления, а также привлечения к ответственности остальных соучастников преступления за пределами Великобритании», — сказал он.

«Благодаря ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, прокуратуре Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы, российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона», — подчеркнул член правления «Открытие Холдинг» Дмитрий Попков.

В 2014 году Высокий суд Лондона постановил, что российская компания стала жертвой «квалифицированного и хорошо организованного мошенничества», которое совершили Урумов и его сообщники.