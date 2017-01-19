«Открытие» и Альфа-банк опровергли информацию о письме с критикой карты «Мир»

Альфа-банк и банк «Открытие» не участвовали в подготовке письма в ЦБ с критикой платежной системы «Мир». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители финансовых организаций.

«Банк не принимает участие в подготовке письма в адрес главы ЦБ с просьбой не вводить обязательное обслуживание работников бюджетной сферы и получателей социальных пособий по картам "Мир". Альфа-банк планирует осуществление эмиссии карт "Мир" в этом году», — отметили в пресс-службе Альфа-банка.

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«Мы не планируем направлять письма в ЦБ по данному поводу. С точки зрения технологий и клиентского сервиса мы готовы обеспечить наших клиентов картами "Мир" и уже делаем это», — заявили в пресс-службе «Открытия».

Ранее 19 января с опровержением выступил Промсвязьбанк.

Автор законопроекта об обязательном переводе бюджетников на карту «Мир» Анатолий Аксаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что это вынужденное решение, но оно будет реализовано 1 января 2018 года. В ФАС и Сбербанке сочли эту меру вредной для конкуренции.

Ранее в тот же день «Коммерсантъ» сообщал, что крупнейшие российские банки (по информации газеты, в их число входит Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк) готовят письмо в ЦБ с просьбой не переводить бюджетников на систему «Мир».

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).

