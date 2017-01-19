Греф и ФАС выступили против обязательного перевода бюджетников на карты «Мир»

Перевод всех выплат бюджетникам на карты российской системы «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке. Об этом в четверг, 19 января, заявила замначальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Лилия Беляева, передает РИА Новости.

«ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона (о переводе бюджетников на карты «Мир» — прим. «Ленты.ру») и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан», — приводит агентство ее слова.

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Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Всемирного экономического форума в Давосе также заявил, что такая мера может нарушить принципы конкуренции.

«Мы считаем, что самый лучший путь для предоставления высочайшего качества услуг — это равные условия конкуренции. Если возникают любые преференции для любой системы, это приводит к повышению стоимости услуг и к падению качества. Поэтому я думаю, что, на самом деле, очень важно сохранить равенство условий конкуренции», — заявил он.

Греф при этом подчеркнул важность создания в России собственной национальной платежной системы. «Очень важно, что есть наша собственная платежная система "Мир" и уже никогда не возникнет таких рисков, которые были в 2014 году. Команда НСПК (Национальная система платежных карт — прим. «Ленты.ру») и ЦБ в кратчайшие сроки сделали гигантскую работу. Мне кажется, очень важно в этой динамике не переходить границу возможности создания равных условий конкуренции», — сказал президент Сбербанка.

Ранее 19 января сообщалось, что крупнейшие российские банки готовят письмо в ЦБ с просьбой не переводить бюджетников на систему «Мир». По их мнению, эта мера противоречит антимонопольному законодательству, разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру и не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).