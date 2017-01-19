Банки попросят ЦБ отказаться от перевода бюджетников на карту «Мир»

Крупнейшие российские банки готовят письмо в Центробанк с просьбой не переводить бюджетников на национальную платежную систему «Мир». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их мнению, эта мера противоречит антимонопольному законодательству, разрушает сложившуюся платежную инфраструктуры и не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

В частности, соответствующие обращения на имя Центробанка Эльвиры Набиуллиной собираются направить Альфа-банк, «Открытие», «Промсвязьбанк» и другие банки.

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По словам экспертов, опрошенных изданием, принудительный перевод на национальную платежную систему вызовет недовольство и у обычных граждан. «Пользоваться теми или иными картами — исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на "Мир"», — убежден главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин. По его мнению, гражданам нужно дать право получать выплаты на другие карты.

Банк России предложил законодательно обязать банки выдать до 1 января 2018 года работникам госсектора национальные карты, на которые они будут получать деньги из бюджета и внебюджетных госфондов. Перечислять на российскую карту предполагается не только зарплаты, но и все социальные выплаты. В самом Центробанке и Минфине заявили, что переведут своих сотрудников на НПС уже в первом квартале 2017 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в декабре прошлого года.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).