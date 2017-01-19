Промсвязьбанк опроверг подготовку письма в ЦБ с критикой карт «Мир»

Промсвязьбанк не готовит письма в адрес ЦБ о вреде перевода обслуживания бюджетников на карты системы «Мир». Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Уже реализованы и в дальнейшем планируется реализация зарплатных проектов на базе платежной системе "Мир". Банк не только выполняет требования регулятора, но и рассматривает карты на базе платежной системы "Мир" в качестве стратегического направления», — заявил представитель банка.

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Ранее 19 января Федеральная антимонопольная служба и президент Сбербанка Герман Греф заявили, что перевод всех выплат бюджетникам на карты «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке. Греф при этом подчеркнул важность создания в России собственной платежной системы.

В тот же день сообщалось, что крупнейшие российские банки (по информации газеты «Коммерсантъ», в их число входит и Промсвязьбанк) готовят письмо в ЦБ с просьбой не переводить бюджетников на систему «Мир». По их мнению, эта мера противоречит антимонопольному законодательству, разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру и не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).