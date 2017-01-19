В Госдуме ответили недовольным картой «Мир» банкам

Решение об обязательном переводе бюджетников на зарплатные карты «Мир» с 2018 года вынужденное, но оно будет реализовано. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил автор соответствующего законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он выразил недоумение протестами банков и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против своего законопроекта, пояснив, что принципиальное решение по этому поводу было принято еще три года назад.

«Три года назад, когда международные платежные системы заблокировали карты ряда кредитных организаций, куда смотрели? Тогда ни ФАС, ни банки — никто не возражал», — сказал он.

«Просто до сих пор была законодательная норма, которая не работала, а теперь я внес законопроект, по которому банки должны перейти на новую систему с 1 января 2018 года. Естественно, это требует приложения усилий. Зима всегда приходит неожиданно», — отметил Аксаков.

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По его словам, перевод бюджетников на карту «Мир» — это защитная мера. «Если есть вопросы по технологии реализации этого решения, то мы готовы рассматривать предложения, но по срокам, я думаю, никаких сдвигов не будет. Уже три года прошло, и все должны были подготовиться к реализации этого решения», — сказал депутат.

Отвечая на слова критиков об обязательности системы и ее навязывании банкам, Аксаков ответил: «Мы тоже против обязаловки американского Госдепа, который запретил платежным системам проводить операции через наши банки. Мы же свое решение в ответ приняли. Оно вынужденное, но оно будет реализовано».

19 января сообщалось, что крупнейшие российские банки готовят письмо в ЦБ с просьбой не переводить бюджетников на систему «Мир». По их мнению, эта мера противоречит антимонопольному законодательству, разрушает сложившуюся платежную инфраструктуру и не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка).