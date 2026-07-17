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19:30, 17 июля 2026Мир

В Белом доме высказались о подписании Трампом законопроекта о санкциях против России

Белый дом отказался уточнить, подпишет ли Трамп законопроект о санкциях против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Staff / Getty Images

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро отказался уточнить, подпишет ли американский лидер законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это вне моей сферы», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

10 июля в ходе визита в Киев сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров.

Ранее Трамп уточнил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Однако он отметил, что решение будет принято в скором времени.

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