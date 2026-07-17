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19:37, 17 июля 2026Моя страна

В России откроют уникальный центр реабилитации диких животных

В Приморье откроют первый центр лечения диких животных
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Уникальный центр реабилитации диких животных откроют в селе Каймановка в Приморье. Материал публикует «Российская газета».

Отмечается, что в учреждении смогут оказывать помощь больным и получившим ранения в дикой природе, пострадавшим от браконьеров, а также сбитым машинами. Необходимые условия для животных создаются на базе АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

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Так, в уже готовых вольерах поселились четыре пятнистые оленя, которые станут первоиспытателями. Окончательно места для пострадавших будут подготовлены осенью текущего года. Среди обитателей тайги специалисты планируют лечить уссурийских тигров, медведей, птиц и других животных. Отмечается, что центр станет первым в России учреждением, которое будет специализироваться на помощи амурским тиграм.

Известно, что еще один Центр реабилитации диких животных откроется в Хабаровском крае в 2027 году.

В апреле волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области. Зверька в Энгельсе спасли прохожие, они нашли его недалеко от спиленного дерева.

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