Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:12, 24 апреля 2026

Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

Антонина Черташ
Фото: sirikuan07 / Shutterstock / Fotodom

Волонтеры в Саратовской области выходили бельчонка, который выпал из гнезда спиленного дерева. Об этом рассказывает сообщество по спасению диких животных «Дикий лес».

Зверька в Энгельсе спасли прохожие, они нашли его недалеко от спиленного дерева. Люди ждали маму-белку, но она так и не пришла. Тогда горожане обратились к волонтерам, которые забрали бельчонка и увезли в центр реабилитации. Он не получил травм, а через несколько дней у него открылись глазки, он начал набирать вес и скоро должен сделать первые прыжки.

Выпавшего из гнезда бельчонка назвали Луи, он оказался первенцем сезона для «Дикого леса». К сожалению, второго бельчонка из того же дупла забрали другие прохожие, не связавшиеся со спасателями, и его судьба неизвестна. Волонтеры призывают горожан в случае находки бельчат сразу звонить специалистам, поскольку в ином случае велик риск потерять зверьков из-за неправильного кормления и содержания.

Ранее в апреле в Уфе спасли упавшего с высоты лося. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета на глазах у рабочих склада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok