Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

В Энгельсе волонтеры спасли бельчонка и назвали его Луи

Волонтеры в Саратовской области выходили бельчонка, который выпал из гнезда спиленного дерева. Об этом рассказывает сообщество по спасению диких животных «Дикий лес».

Зверька в Энгельсе спасли прохожие, они нашли его недалеко от спиленного дерева. Люди ждали маму-белку, но она так и не пришла. Тогда горожане обратились к волонтерам, которые забрали бельчонка и увезли в центр реабилитации. Он не получил травм, а через несколько дней у него открылись глазки, он начал набирать вес и скоро должен сделать первые прыжки.

Выпавшего из гнезда бельчонка назвали Луи, он оказался первенцем сезона для «Дикого леса». К сожалению, второго бельчонка из того же дупла забрали другие прохожие, не связавшиеся со спасателями, и его судьба неизвестна. Волонтеры призывают горожан в случае находки бельчат сразу звонить специалистам, поскольку в ином случае велик риск потерять зверьков из-за неправильного кормления и содержания.

Ранее в апреле в Уфе спасли упавшего с высоты лося. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета на глазах у рабочих склада.