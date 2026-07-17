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Силовые структуры
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19:26, 17 июля 2026Силовые структуры

Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение

Блогера Илью Ремесло обвинили в распространении фейков о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогеру Илье Ремесло предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Сергея Бадамшина.

Блогеру вменяют статью о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Ремесло сообщалось ранее 17 июля.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и СВО, после чего мужчину поместили в психбольницу. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

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