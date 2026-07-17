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19:34, 17 июля 2026Экономика

Более ста тысяч французов лишились света

BFM TV: Во Франции 53 тысячи домохозяйств остались без света после грозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Laurent Coust / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В пятницу, 17 июля, 53 тысячи домохозяйств, или более ста тысяч жителей Франции, лишились света из-за мощных гроз. Об этом со ссылкой на оператора электросетей Enedis сообщил телеканал BFM TV.

По информации источника, в минувшую ночь в стране зафиксировали более 141 тысячи ударов молний. Уточняется, что самые сильные грозы обрушились на регионы Новая Аквитания и Овернь — Рона — Альпы — без электричества там остались 20 и 25 тысяч домохозяйств соответственно. Помимо этого, в результате шторма упало большое количество деревьев. В BFM TV добавили, что непогоду не пережили два человека.

Накануне стало известно, что Франция столкнулась с небывало ранней засухой, которая привела к рекордному количеству ограничений на использование воды.

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