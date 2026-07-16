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12:30, 16 июля 2026Экономика

На Францию обрушилась беспрецедентная засуха

France24: Франция столкнулась с беспрецедентной засухой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция столкнулась с интенсивной и ранней засухой, которая привела к рекордному количеству ограничений на использование воды. Об этом пишет France24 со ссылкой на министра экологических преобразований Монику Барбю.

«Мы столкнулись с засухой, которая является исключительной из-за раннего старта», — заявила парламентарий. По ее словам, засуха началась почти на месяц раньше обычного и оказалась очень сильной.

Больше всего тревоги вызывает тот факт, что засуха произошла несмотря на то, что объем осадков весной оставался в пределах нормы. Барбю отметила, что это указывает на «глубокие нарушения круговорота воды» на фоне изменения климата. Министр назвала ситуацию беспрецедентной с момента введения национальной системы мониторинга в 2012 году.

Ранее Британии предрекли необратимое изменение климата. По словам профессора метеорологии Лидсского университета Дугласа Паркера, страну ожидают более частые и мощные экстремальные погодные явления.

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