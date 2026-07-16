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12:14, 16 июля 2026Экономика

Одной стране предрекли необратимое ухудшение климата

Метеоролог Паркер: Экстремальные погодные явления в Великобритании участятся и усугубятся
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Экстремальные погодные явления в Великобритании со временем участятся и усугубятся на фоне изменения климата, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.

Рекордная жара, которая наблюдалась на юге Англии в мае и июне, — результат глобального потепления, объяснил специалист. Тенденция к повышению глобальных температур хорошо задокументирована в течение последних десятилетий, а в ближайшие пару лет погодные крайности будут усугубляться, указал специалист.

«Погода в Великобритании меняется из года в год, поэтому рекорды по жаре не будут обновляться каждый год, но в ближайшие десятилетия климат будет становиться все хуже и хуже, и подобные погодные условия будут возникать все чаще и чаще», — сообщил Паркер.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла рекордных 37,3 градуса Цельсия. Сообщалось, что жертвами экстремальной жары, которая установилась в Европе, могли стать не менее десяти тысяч человек.

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