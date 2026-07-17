Российский подросток объяснил жестокую расправу над спящей матерью

В Архангельской области суд приговорил подростка к колонии за убийство матери

В Архангельской области суд приговорил 17-летнего жителя Няндомы к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать и нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал.

Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно и попытался скрыться — его задержали полицейские на вокзале.

Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, юноша испытывал признаки депрессии.

Ранее сообщалось, что в Каспийске девушка ударила мужчину ножом за замечание о внешности подруги.