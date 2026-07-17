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19:30, 17 июля 2026Наука и техника

Разработчик «Фламинго» назвал ежемесячный объем произведенных ракет

Штилерман: Украина каждый месяц производит 90 ракет «Фламинго»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: AiTelly / YouTube

На Украине назвали объем произведенных ракет «Фламинго». Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана.

Штилерман рассказал, что ежемесячный объем производства ракет достиг 90 единиц. Он подчеркнул, что пуски «Фламинго» начнутся сразу после того, как будет подтверждена способность оружия поражать цели.

В начале июля Денис Штилерман заявил, что осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики. По словам главного конструктора Fire Point, в данный момент проходят испытания двигателя.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что никакой украинской баллистической ракеты не существует. «Штилерман — мошенник, который раздает интервью на фоне раскрашенного макета и помогает отмывать западные деньги Зеленскому», — подчеркнул Журавлев.

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