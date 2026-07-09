В России отреагировали на угрозы Украины о баллистических ударах

Депутат Журавлев: Никакой украинской баллистической ракеты не существует

Никакой украинской баллистической ракеты не существует, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что за украинские собираются выдавать ракеты, сделанные в Европе.

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман ранее заявил, что осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики. По его словам, в данный момент проходят испытания двигателя.

«Надеюсь, все мы понимаем, что никакой украинской баллистической ракеты не существует, а Штилерман — мошенник, который раздает интервью на фоне раскрашенного макета и помогает отмывать западные деньги Зеленскому. Это, впрочем, не уменьшает проблемы — за украинские просто собираются выдавать ракеты, сделанные в Европе, которые, думаю, уже поставлены киевскому режиму», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия обладает системами С-400 и С-500, которые специально разработаны для перехвата баллистических целей. Кроме того, комплекс С-500 способен создавать защитный зонт радиусом до 600 километров, поэтому угроза не слишком страшна.

До этого Штилерман заявлял, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление.

