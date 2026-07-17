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Забота о себе
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19:29, 17 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о признаках опасной шаурмы

Роскачество: При покупке шаурмы важно обращать внимание на внешний вид повара
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: izikMD / Shutterstock / Fotodom

При покупке шаурмы важно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на то, как выглядит приготовивший ее повар. Об этом предупредили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества в беседе с RT.

По словам специалистов, опасными признаками считаются грязная одежда повара, отсутствие перчаток и головного убора, а также посторонние предметы на рабочем месте, например, телефон, ключи или лекарства. Кроме того, в помещении обязательно должна быть чистая раковина для мытья продуктов. «Если повар моет руки в раковине, в которой лежат продукты, например, овощи или зелень, это серьезное нарушение санитарных правил», — подчеркнули эксперты.

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Также в Роскачестве посоветовали внимательно оценить качество ингредиентов. По их словам, лучше, чтобы мясо срезали прямо с вертела, а не доставали из холодильника, соус должен быть густым, однородным и без признаков расслоения или пожелтения. Если соус имеет слишком жидкую консистенцию или кисловатый запах, от покупки такой шаурмы специалисты рекомендовали отказаться.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что шаурма быстро портится на жаре и летом ее покупка может грозить отравлением. По ее словам, такой же риск может быть при покупке хот-догов, сэндвичей и других продуктов с соусами.

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