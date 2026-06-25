Врач назвала самый опасный летний перекус

Гастроэнтеролог Кашух назвала шаурму одним из самых опасных летних перекусов

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем могут быть опасны уличные перекусы летом. В беседе с Life она также назвала блюда, которых лучше избегать в жару.

По словам Кашух, опасным может быть любой продукт, если он пролежал более двух часов на жаре. Однако некоторые блюда портятся быстрее других, подчеркнула врач. В их число она включила шаурму, хот-доги и сэндвичи с большим количеством соусов: в жаркую погоду в них быстро размножаются бактерии, что повышает риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой и другими возбудителями пищевых инфекций.

Доктор добавила, что навредить летом могут быть и свежие овощи и фрукты, если их плохо помыли или если вода была грязной. Гастроэнтеролог уточнила, что особенно опасны могут быть нарезанные фруктовые салаты, арбузы и дыни, продающиеся на улице. «В мякоти разрезанных фруктов и ягод микроорганизмы размножаются очень быстро — для них это благоприятная, богатая питательными веществами среда. Поэтому есть их лучше дома, предварительно тщательно вымыв и очистив», — порекомендовала Кашух.

Врач также подчеркнула, что в жаркую погоду нужно с осторожностью относиться к десертам с кремом и молочной начинкой, так как при высокой температуре в них активно размножаются различные микроорганизмы.

Чтобы снизить риск отравления, гастроэнтеролог призвала покупать готовую еду только в проверенных магазинах и кафе, в которых есть оборудованная зона приготовления и холодильники. Кроме того, она порекомендовала не покупать блюда, которые долго лежат на солнце, выглядят заветренными или несвежими

Ранее диетолог Ана Лусон посоветовала любителям перекусить перед сном выбирать определенные продукты, чтобы как утолить голод, так и повысить качество сна. Она призвала отдавать предпочтение продуктам, которые содержат триптофан.