Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 25 июня 2026Забота о себе

Врач назвала самый опасный летний перекус

Гастроэнтеролог Кашух назвала шаурму одним из самых опасных летних перекусов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexandra Pereba / NEWS.ru / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем могут быть опасны уличные перекусы летом. В беседе с Life она также назвала блюда, которых лучше избегать в жару.

По словам Кашух, опасным может быть любой продукт, если он пролежал более двух часов на жаре. Однако некоторые блюда портятся быстрее других, подчеркнула врач. В их число она включила шаурму, хот-доги и сэндвичи с большим количеством соусов: в жаркую погоду в них быстро размножаются бактерии, что повышает риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой и другими возбудителями пищевых инфекций.

Доктор добавила, что навредить летом могут быть и свежие овощи и фрукты, если их плохо помыли или если вода была грязной. Гастроэнтеролог уточнила, что особенно опасны могут быть нарезанные фруктовые салаты, арбузы и дыни, продающиеся на улице. «В мякоти разрезанных фруктов и ягод микроорганизмы размножаются очень быстро — для них это благоприятная, богатая питательными веществами среда. Поэтому есть их лучше дома, предварительно тщательно вымыв и очистив», — порекомендовала Кашух.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Врач также подчеркнула, что в жаркую погоду нужно с осторожностью относиться к десертам с кремом и молочной начинкой, так как при высокой температуре в них активно размножаются различные микроорганизмы.

Чтобы снизить риск отравления, гастроэнтеролог призвала покупать готовую еду только в проверенных магазинах и кафе, в которых есть оборудованная зона приготовления и холодильники. Кроме того, она порекомендовала не покупать блюда, которые долго лежат на солнце, выглядят заветренными или несвежими

Ранее диетолог Ана Лусон посоветовала любителям перекусить перед сном выбирать определенные продукты, чтобы как утолить голод, так и повысить качество сна. Она призвала отдавать предпочтение продуктам, которые содержат триптофан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Информационная война в чистом виде». Apple без предупреждения удалила из App Store российские приложения. Ими пользуются миллионы

    В Польше скопировали российские антидроновые патроны

    Очевидцы описали атаку ВСУ на регион в 1500 километрах от границы

    Центробанк объяснил снижение объема банковских вкладов россиян

    Женщину с простреленной головой в автомобиле Lexus связали с теневым королем Сочи

    Венесуэла ответила на послание Путина в связи с землетрясением

    Стало известно о почти полном переходе под контроль России ключевого города Донбасса

    Хирург оценил пластику носа Филиппа Киркорова

    Застройщиков уличили в намеренной задержке сдачи жилья

    Врач назвала самый опасный летний перекус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok