Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

Диетолог Лусон: Натуральный йогурт с фисташками повышает качество сна

Диетолог Ана Лусон посоветовала любителям перекусить перед сном выбирать определенные продукты, чтобы как утолить голод, так и повысить качество сна. Идеальное меню на ночь она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

Лусон призвала отдавать предпочтение продуктам, которые содержат питательные вещества, связанные с процессами выработки мелатонина, в том числе аминокислоту триптофан. Также важно насытить организм магнием, который положительно влияет на функционирование мышц и нервов, подчеркнула она.

Полезными вечерними перекусами специалистка назвала натуральный йогурт с фисташками, грецкими орехами или бананом, а также горячее молоко с чистым какао. Еще можно съесть тост с арахисовым маслом и киви в сочетании с белковой пищей. «Употребление пищи на ночь не следует автоматически интерпретировать как недостаток силы воли или проблему, которую нужно решить», — добавила Лусон.

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