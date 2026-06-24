Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:06, 24 июня 2026Забота о себе

Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

Диетолог Лусон: Натуральный йогурт с фисташками повышает качество сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: O_Lypa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ана Лусон посоветовала любителям перекусить перед сном выбирать определенные продукты, чтобы как утолить голод, так и повысить качество сна. Идеальное меню на ночь она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

Лусон призвала отдавать предпочтение продуктам, которые содержат питательные вещества, связанные с процессами выработки мелатонина, в том числе аминокислоту триптофан. Также важно насытить организм магнием, который положительно влияет на функционирование мышц и нервов, подчеркнула она.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Полезными вечерними перекусами специалистка назвала натуральный йогурт с фисташками, грецкими орехами или бананом, а также горячее молоко с чистым какао. Еще можно съесть тост с арахисовым маслом и киви в сочетании с белковой пищей. «Употребление пищи на ночь не следует автоматически интерпретировать как недостаток силы воли или проблему, которую нужно решить», — добавила Лусон.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Первым способом лечения этого заболевания она назвала когнитивно-поведенческую терапию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пытались дозвониться первые лица». Юрист ЧВК «Вагнер» раскрыл новые подробности мятежа Пригожина

    Симоньян резко высказалась о будущем Украины

    Оперштаб Краснодарского края оценил ситуацию с топливом в регионе

    Известный российский блогер решил уйти в садоводство

    Блогер бросил модель в воду как приманку для акул

    Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

    Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

    Акции поставщика оружия на Украину рухнули

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

    Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok