Великобритания решила отказаться от «грязного золота» России

Власти Великобритании намерены остановить поток «грязных денег» из России и пресечь использование финансовой системы Соединенного Королевства для отмывания коррупционных доходов. Об этом говорится в докладе комитета по международным делам Палаты общин британского парламента «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

Авторы доклада призывают ужесточить санкции, так как, по их мнению, условия для российского бизнеса в Британии остаются благоприятными, несмотря на жесткую риторику Лондона в адрес Москвы. По мнению парламентариев, «президент Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».

Отмечается, что, несмотря на санкции, «Газпрому» удалось разместить на Лондонской бирже облигаций на 750 миллионов евро, а En+ Олега Дерипаски — акций на миллиард фунтов в ноябре 2017 года. Авторы доклада признают, что операции хоть и были законными, но совершены при помощи лазеек в законодательстве, которые необходимо устранить.

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Согласно документу «грязные деньги» из России вкладывались в основном в элитную недвижимость в Лондоне, предметы роскоши и акции. При этом приводятся данные Transparency International, свидетельствующие о том, что сейчас в британский рынок недвижимости вложено «грязных русских денег» на сумму 4,4 миллиарда фунтов.

В начале мая члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Цель закона — убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели».

Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

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