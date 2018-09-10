Европа ужесточит борьбу с отмыванием денег из России

Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Как стало известно изданию, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.

В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.

С 2025 года прокуратура ЕС получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.

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В начале сентября сообщалось, что около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Объем обнаруженных средств в небольшом филиале банка выглядит подозрительно, отмечал источник.

В марте 2017 года Великобритания начала проверку национальных банков на участие в отмывании денег из России. В ноябре к этому процессу подключилась Франция. После отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Россию, Лондон опубликовал доклад парламента о коррупции российских бизнесменов и пригрозил раскрыть имена россиян, скрывающих деньги в британских офшорах. По мнению парламентариев, «президент Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».

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