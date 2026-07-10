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13:50, 10 июля 2026Россия

Работающая в администрации вдова бойца СВО вернулась из отпуска и узнала об увольнении

В Забайкалье вдова бойца СВО обвинила сотрудников администрации в незаконном увольнении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Забайкалье вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине обвинила сотрудников администрации села Бишигино, где она работала уборщицей, в незаконном увольнении якобы по поддельным документам. Историю Валентины Пляскиной публикует «Чита.Ру».

По данным издания, россиянка работала в администрации населенного пункта с 2024 года. В это время ее муж находился на СВО. В 2025 году мужчины не стало. После этого на фронт отправился сын женщины. В январе 2026 года Пляскина была уволена.

По ее словам, 11 января она запросила три дня отгулов для решения личных дел. Глава поселения Роман Котельников в этот период находился на больничном. При этом Пляскина утверждает, что чиновник согласился отпустить ее на три дня, а подписать заявление он обещал позже. Россиянка рассказала, что 14 января ее вызвали на работу для подписания заявления. Позднее она узнала о своем увольнении.

«Специалист администрации предложила мне подписать чистый лист бумаги, (...) якобы она сама напишет объяснение от моего имени о моем отсутствии. Я растерялась, так как она кричала и давила на меня, поэтому сделала то, что она просила. Впоследствии выяснилось, что вместо объяснения о причинах моего отсутствия на этом листе оказалось заявление об увольнении от моего имени», — заявила Пляскина.

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Россиянка обратилась в Следственный комитет, прокуратуру и и Госинспекцию труда. Проводятся проверки. В частности, в Госинспекции труда привели следующую хронологию событий: 12 января техничка подала заявление на отпуск без сохранения зарплаты, а уже 14-го — об увольнении по собственному желанию. При этом Пляскина настаивает, что не писала последнего заявления.

В ведомстве заверили, что проводить почерковедческую экспертизу инспекция не уполномочена, однако факт того, что Пляскина не писала это заявление, можно подтвердить показаниями свидетелей, которые в администрации уже нашлись.

«[Пляскина] звонила мне, когда я был на реабилитации, мы договорились, что отгул я одобряю и по возвращении подпишу документы. Однако вопреки этому произошла такая ситуация», — прокомментировал ситуацию глава поселения Котельников.

Ранее во Владимирской области ушедшего на СВО мужчину уволили за прогул. Отстоять трудовые права солдата смогла его жена, обратившаяся в органы прокуратуры.

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