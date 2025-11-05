Россия
13:47, 5 ноября 2025

Ушедшего на СВО россиянина уволили с работы за прогул

Во Владимирской области ушедшего на СВО мужчину уволили за прогул
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Ушедшего на СВО россиянина уволили с работы за прогул. Об этом сообщает телеканал 6tv.ru.

Речь идет о жителе города Александров Владимирской области. Он ушел на спецоперацию летом 2024 года, при этом сообщив о направлении в зону боевых действий в отдел кадров. Несмотря на это, через неделю после убытия россиянина уволили «по статье» — так обычно называют расторжение трудового договора по инициативе работодателя, что в ряде случает осложняет дальнейшее трудоустройство.

Отстоять трудовые права солдата смогла его жена, обратившаяся в органы прокуратуры. После реализации мер прокурорского реагирования приказ об увольнении работника за прогул был отменен, а действие трудового договора было приостановлено до возвращения мужчины с СВО.

Ранее жительнице Иркутской области отказали в предоставлении льгот как члену семьи участника СВО. Однако чиновники отказали, поскольку у бойца не было регистрации на территории Приангарья. Решить проблему россиянке удалось только через суд.

