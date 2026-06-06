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15:09, 6 июня 2026РоссияЭксклюзив

Иностранные языки на вывесках связали с провинциальным мышлением

Дизайнер Гурова: Злоупотребление латиницей на вывесках говорит о провинциальном мышлении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

Злоупотребление латиницей на вывесках заведений в российских городах говорит о провинциальном мышлении. Об этом заявила декан факультета дизайна и медиакоммуникаций ИОН Президентской академии Екатерина Гурова в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Чрезмерная латинизация в коммерческом секторе — это часто маркер провинциального мышления, а не проявление глобализма. Это попытка прикрыть отсутствие смысла "красивой" иностранной оболочкой», — подчеркнула дизайнер.

По ее словам, предпринимателям необходимо объяснять важность создания уникального стиля на основе кириллической типографики. При этом Гурова подчеркнула, что латиница все же необходима в городском пространстве для иностранцев, если она выступает как дублирующий элемент и «визуально подчинена кириллице».

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках в рамках закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве».

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