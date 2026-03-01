В России ограничили использование иностранных слов на вывесках

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках, закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве» размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Так, вывески, указатели и таблички должны быть на русском языке, названиях жилых комплексов и объектов капитального строительства в рекламе — тоже.

Поправки устанавливают новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой.

Англицизмы в рекламе и информационных материалах запрещены, за исключением слов, официально считающихся литературной нормой. Исключение предусмотрено для фирменных названий, товарных знаков и брендов.

Ранее стало известно, что с 1 марта владельцев земельных участков обяжут бороться с опасными инвазивными растениями, прежде всего с борщевиком. За невыполнение этих обязательств дачников будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

