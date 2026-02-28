РИАН: С 1 марта собственники участков обязаны уничтожать чужеродные растения

Россиян предупредили о новых обязанностях собственников земельных участков. Так, с 1 марта они обязаны уничтожать чужеродные растения, в первую очередь борщевик, напомнил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Собственники земельных участков с 1 марта будут обязаны уничтожать инвазивные растения, прежде всего борщевик», — заявил депутат.

Он уточнил, что при обнаружении зарослей владельцу выдается предписание, а в случае неисполнения назначается штраф. Размер взыскания и перечень опасных растений устанавливается на региональном уровне.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что в грядущем сезоне владельцы дач рискуют получить штраф за ряд растений на участке.

